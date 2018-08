Le Souverain de Bahreïn félicite SM le Roi à l’occasion de l’anniversaire de la révolution du Roi et du peuple

mardi, 21 août, 2018 à 13:07

Rabat- Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de SM Hamad Ben Aissa Al Khalifa, Souverain du Bahreïn, à l’occasion de l’anniversaire de la révolution du Roi et du peuple.

Dans ce message, le Roi Hamad exprime en son nom et en celui du peuple du Bahreïn ses sincères félicitations, et dit partager avec le Souverain et le peuple marocain les sentiments de fierté à l’occasion de la célébration de cet anniversaire, partant en cela des relations de fraternité unissant les deux pays et les deux peuples et des liens solides basés sur la cordialité et l’estime mutuelle.

La célébration de cet anniversaire est une occasion pour le peuple marocain de continuer à oeuvrer de concert, sous les Hautes Orientations de SM le Roi, pour réaliser ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité, souligne le message.

Le Roi Hamad exprime également ses vœux de santé et de bonheur au Souverain et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain sous la conduite éclairée de SM le Roi.