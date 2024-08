Sa Majesté le Roi félicite le président ivoirien à l’occasion de la fête nationale de son pays

mercredi, 7 août, 2024 à 11:36

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République de Côte d’Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime Ses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à M. Ouattara, et de prospérité au peuple ivoirien.

Le Souverain Se félicite du modèle de coopération fructueuse et diversifiée que le Royaume du Maroc et la République de Côte d’Ivoire ont su bâtir au service des deux peuples.

“Je vous assure, à cet effet, de Ma fidèle disposition à poursuivre, avec Votre Excellence, notre engagement résolu en faveur d’un partenariat maroco-ivoirien solide et pérenne et d’une coopération interafricaine renforcée”, affirme Sa Majesté le Roi.