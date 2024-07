Sa Majesté le Roi reçoit un message de félicitations du président chinois à l’occasion de la Fête du Trône

mercredi, 31 juillet, 2024 à 22:18

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République Populaire de Chine, M. Xi Jinping, à l’occasion du 25ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, le président Xi Jinping exprime, au nom du gouvernement et du peuple chinois, ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de succès à Sa Majesté le Roi, de prospérité au Royaume du Maroc et de bonheur au peuple marocain.

Le président chinois s’est réjoui de constater que sous la conduite du Souverain, le Maroc a réalisé, ces dernières années, une croissance économique soutenue, se disant convaincu que le Royaume continuera à accomplir de nouvelles réalisations.

M. Xi Jinping a tenu à souligner, à cette occasion, que “la Chine et le Maroc jouissent d’une amitié traditionnelle”, ajoutant que les relations sino-marocaines, établies il y a 66 ans, ont maintenu une bonne dynamique de développement, avec une confiance mutuelle et une coopération fructueuse dans divers domaines.

Le président chinois exprime aussi son grand attachement au développement des relations entre les deux pays, faisant part de sa disposition à travailler de concert avec Sa Majesté le Roi pour ouvrir des perspectives plus larges pour le Partenariat stratégique sino-marocain au service des intérêts des deux peuples.