Message de condoléances et de compassion de SM le Roi au président des Émirats Arabes Unis

vendredi, 28 juillet, 2023 à 16:34

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à Son Altesse Cheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyane, président des Émirats Arabes Unis, suite au décès de son frère Son Altesse Cheikh Saeed Bin Zayed Al Nahyane.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec profonde affliction la nouvelle du décès de SA Cheikh Saeed Bin Zayed Al Nahyane, exprimant au président des Émirats Arabes Unis, et à travers lui à l’ensemble des membres de l’illustre famille princière et au peuple émirati frère, en Son nom et au nom de l’illustre Famille Royale, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion en cette pénible épreuve, la volonté divine étant imparable.

SM le Roi implore le Très-Haut d’accorder patience et réconfort aux proches de feu Cheikh Saeed Bin Zayed Al Nahyane, d’entourer le défunt de Son infinie miséricorde et de l’accueillir dans Son vaste paradis parmi Ses meilleurs fidèles.

Faisant part de Ses sentiments de tristesse en cette douloureuse circonstance, le Souverain prie le Tout-Puissant de préserver de tout malheur SA Cheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyane ainsi que son illustre famille princière, et de perpétuer sur lui les bienfaits de santé, de prospérité et de longue vie.