Message de condoléances et de compassion de SM le Roi au Président italien suite au décès de l’ancien Premier ministre Silvio Berlusconi

mardi, 13 juin, 2023 à 21:56

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président de la République d’Italie, Sergio Mattarella, suite au décès de l’ancien Premier ministre italien, Silvio Berlusconi.

Dans ce message, SM le Roi affirme avoir appris avec profonde affliction la nouvelle du décès de l’ancien Premier ministre de la République d’Italie, Silvio Berlusconi, exprimant à M. Mattarella et, à travers lui, à la famille du défunt et au peuple italien ami, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion.

Le Souverain déplore, à cette occasion, la disparition d’une personnalité qui a laissé une empreinte remarquable sur la scène politique, économique et médiatique italienne.