Message de condoléances et de compassion de SM le Roi au Prince Hans-Adam II du Liechtenstein suite au décès de son épouse

lundi, 23 août, 2021 à 22:05

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Prince Hans-Adam II de Liechtenstein suite au décès de son épouse, la Princesse Marie.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une grande affliction le décès de la Princesse Marie.

En cette triste circonstance, SM le Roi exprime au Prince Hans-Adam II et à travers lui, à l’ensemble des membres de son illustre famille, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, priant Dieu de leur accorder patience et consolation.