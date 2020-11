Message de condoléances et de compassion de SM le Roi au Roi de Bahreïn

jeudi, 12 novembre, 2020 à 18:50

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Roi de Bahreïn, SM Hamad Ben Issa Al Khalifa suite au décès de SAR le Prince Khalifa ben Salmane Al Khalifa.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec grande émotion et une profonde affliction le décès du Premier ministre de Bahreïn SAR le Prince Khalifa ben Salmane Al Khalifa, implorant le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte miséricorde.

En cette triste circonstance, SM le Roi exprime à SM Hamad Ben Issa Al Khalifa, et à travers lui à l’illustre famille royale et au peuple bahreïni frère, Ses vives condoléances et Sa compassion suite à la disparition d’un grand homme d’État qui a consacré sa vie au service de son pays en toute honnêteté et fidélité et contribué avec efficacité à sa marche de développement comme il était un grand défendeur de l’unité de son pays.

Le Souverain dit partager les sentiments du Roi de Bahreïn suite à cette pénible perte implorant le Très-Haut d’accorder au défunt Sa clémence et Sa sainte miséricorde, de l’accueillir dans Son vaste paradis et de le rétribuer amplement pour les services louables rendus à son pays et à la Oumma islamique.

SM le Roi implore le Tout-Puissant de préserver le Roi de Bahreïn, de perpétuer sur lui les bienfaits de santé, du bien-être et de longue vie et de l’épargner ainsi que le peuple bahreïni frère de tout malheur.