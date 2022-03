Message de condoléances et de compassion de SM le Roi au Serviteur des Lieux saints de l’Islam suite au décès de SAR la princesse Noura bent Fayçal

mercredi, 16 mars, 2022 à 1:16

Rabat- Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al Saoud d’Arabie Saoudite suite au décès de SAR la princesse Noura bent Fayçal Ibn Abdelaziz Al-Saoud.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec grande émotion et affliction la triste nouvelle du décès de SAR la princesse Noura bent Fayçal Ben Abdelaziz Al-Saoud, implorant le Tout-Puissant d’accueillir la défunte dans Son vaste paradis parmi les vertueux.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime au Roi Salmane Ibn Abdelaziz et à travers lui à l’ensemble des membres de son illustre famille royale, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à cette perte cruelle, priant Dieu de leur accorder patience et réconfort et d’entourer la défunte de Sa sainte miséricorde et de l’accueillir dans Son vaste paradis.

Le Souverain dit partager la peine du Roi Salmane Ibn Abdelaziz suite à cette dure épreuve, la volonté divine étant imparable, implorant le Très-Haut de préserver le Serviteur des Lieux saints de l’Islam et sa famille royale soeur de tout malheur.

SM le Roi implore aussi le Tout-Puissant de perpétuer sur le Souverain saoudien les bienfaits de la santé et lui accorder longue vie, exprimant Ses sincères sentiments de sympathie et de solidarité avec le Serviteur des Lieux saints.