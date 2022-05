Message de condoléances et de compassion de SM le Roi aux Souverains de Jordanie suite au décès du père de SM la Reine Rania

lundi, 30 mai, 2022 à 19:51

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à SM le Roi Abdallah II et à SM la Reine Rania de Jordanie, suite au décès du père de SM la reine Rania, Faisal Sidqi Al Yassin, que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde.

Dans ce message, SM le Roi dit avoir appris avec grande émotion et affliction le décès de Dr Faisal Sidqi Al Yassin, père de SM la reine Rania, exprimant en cette douloureuse circonstance, en Son nom et en celui de la famille royale et à travers les Souverains hachémites aux membres de leur illustre famille royale, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion.

Le Souverain implore le Tout Puissant d’accorder patience et réconfort aux Rois de Jordanie et d’accueillir le défunt dans Son vaste paradis parmi Ses fidèles vertueux.

SM le Roi dit également partager la peine des Souverains hachémites suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, priant le Très Haut de préserver les Rois de Jordanie et leur illustre famille de tout malheur et de perpétuer sur eux les bienfaits de santé, de prospérité et de longue vie.