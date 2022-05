Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à SA Cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum suite au décès du Président de l’Etat des Emirats Arabes Unis

vendredi, 13 mai, 2022 à 13:24

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum, Vice-président de l’Etat des Emirats Arabes Unis, Président du Conseil des ministres, Gouverneur de Dubai, suite au décès de Son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, Président des Emirats Arabes Unis.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction et une grande émotion la nouvelle du décès de SA Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, Président des Emirats Arabes Unis, que Dieu l’entoure de Sa sainte miséricorde et l’accueille dans Son vaste paradis parmi les prophètes, les martyrs et les vertueux.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime à SA Cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Tout-Puissant de lui accorder patience et réconfort, et d’entourer le Défunt de Sa sainte miséricorde et de le rétribuer amplement pour les services rendus à sa Patrie et à la Oumma arabe et islamique.

SM le Roi dit partager avec SA Cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum les sentiments de tristesse suite à cette perte cruelle, tout en lui faisant part de Ses sincères sentiments de compassion et de solidarité.