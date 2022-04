Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la Famille de feu Cheikh Ayah Ould Cheikh Taleb Bouya

mercredi, 20 avril, 2022 à 21:09

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Cheikh Ayah Ould Cheikh Taleb Bouya, Khalife général de la tariqa Qadiriya, décédé dimanche.

Dans ce message, Sa Majesté le Roi affirme avoir appris avec profonde affliction la nouvelle du décès de l’éminent érudit, Cheikh Ayah Ould Cheikh Taleb Bouya, Khalife général de la tariqa Qadiriya, personnalité vertueuse en République islamique sœur de Mauritanie et en Afrique de l’Ouest, qui a répondu à l’appel de Dieu en ces jours bénis du mois sacré de Ramadan.

En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le Roi exprime à la famille de l’honorable défunt, et à travers elle, à ses proches et à l’ensemble de ses partisans et adeptes de la tariqa Qadiriya, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion, implorant le Très-Haut de l’accueillir dans son vaste paradis parmi les martyrs et les fidèles vertueux et de leur accorder réconfort et consolation suite à cette perte.

Partageant la peine de la famille du défunt en cette dure épreuve, la volonté divine étant imparable, le Souverain implore le Très-Haut d’entourer le défunt de Son immense miséricorde, et de le rétribuer amplement pour les services louables et les nobles actions qu’il a rendus au service de la religion islamique et pour la diffusion de ses enseignements tolérants dans toute l’Afrique de l’Ouest.