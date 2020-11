Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la famille de feu Dr Moulay Ahmed Laraki

mercredi, 4 novembre, 2020 à 22:28

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Dr Moulay Ahmed Laraki, décédé lundi.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec profonde affliction la triste nouvelle du décès du Dr Moulay Ahmed Laraki, implorant le Tout-Puissant de l’accueillir dans son vaste paradis parmi les serviteurs vertueux.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux à leurs proches et sa grande famille politique et des amis, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion, suite à la disparition de l’un des grands hommes d’Etat ayant consacré leur vie à servir leur Patrie avec dévouement, abnégation, altruisme et solide attachement aux constantes et valeurs sacrées de la Nation.

Le Souverain dit se remémorer avec estime, en cette triste circonstance, la compétence professionnelle et la sagesse politique dont le défunt avait fait preuve dans les différentes hautes missions et responsabilités diplomatiques et gouvernementales qui lui ont été confiées sous le règne de feu SM Hassan II, que Dieu ait Son âme.

SM le Roi rappelle que le défunt était un exemple de loyalisme sincère, de fidélité indéfectible au glorieux Trône alaouite et de l’esprit de patriotisme et d’attachement à l’unité du Maroc et à ses intérêts suprêmes.

Partageant la peine de la famille du défunt suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, le Souverain implore le Très-Haut de rétribuer amplement feu Laraki pour les services louables rendus à sa Patrie et ses bonnes oeuvres, “Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu’elle aura fait de bien”.