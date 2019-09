Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la famille de l’acteur Ahmed Saâri

lundi, 23 septembre, 2019 à 17:07

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’acteur Ahmed Saâri, décédé dimanche à Casablanca à l’âge de 75 ans.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à l’ensemble de ses amis, ses fans et sa grande famille artistique, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion suite à la perte de l’un des pionniers talentueux du théâtre marocain, d’un acteur et d’un professeur compétent dont l’expérience et l’expertise ont inspiré une génération de compétences du théâtre national, qui constitue la meilleure consolation après cette disparition.

Le Souverain dit également partager les sentiments de peine de la famille de feu Saâri suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort et d’accueillir le défunt dans Son vaste paradis parmi les vertueux et de rétribuer amplement le regretté pour ses actions dans le domaine artistique au service de la patrie.