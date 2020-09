Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la famille de l’artiste Chama Zaz

mardi, 29 septembre, 2020 à 15:23

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’artiste Chama Zaz, décédée, lundi, à l’âge de 70 ans.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille de la défunte et, à travers eux, à l’ensemble de ses proches, ses fans, ses admirateurs et sa grande famille artistique, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion suite à la perte de l’une des pionnières de la Aita Al Jabalia au Maroc, ayant contribué à travers son interprétation artistique distinguée à la préservation et l’enrichissement de cet héritage musical marocain authentique.

Le Souverain implore le Tout-Puissant d’accorder à la famille de la regrettée patience et réconfort et de rétribuer amplement la défunte pour l’ensemble de ses œuvres et de l’accueillir dans Son vaste paradis parmi les vertueux. “Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons”. Véridique est la parole de Dieu.