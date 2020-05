Message de condoléances de SM le Roi, Amir Al-Mouminine, aux membres de la famille de feu Cheikh Boikary Fofana

mardi, 19 mai, 2020 à 22:08

Rabat- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Cheikh Boikary Fofana, président du Conseil supérieur des Imams de Côte d’Ivoire et président de la branche locale de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une vive émotion la nouvelle du décès de Son éminence Cheikh Boikary Fofana, ajoutant que le Seigneur a accordé au défunt le Pardon et la Grâce au moment où Il l’a rappelé auprès de Lui en ces jours bénis du mois sacré de Ramadan.

SM le Roi exprime, en cette douloureuse circonstance survenue selon la volonté imparable de Dieu, Ses plus sincères condoléances et l’expression de Sa profonde compassion aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à ses disciples et à sa communauté scientifique en Côte d’Ivoire et au sein de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains.

“C’est avec un sentiment de profonde considération que Nous nous remémorons les marques sincères d’affection, de loyauté et d’estime que le regretté disparu a témoignées de son vivant à l’égard de son deuxième pays, le Maroc. Nous n’oublierons pas sa grande vertu morale et ses compétences d’éminent théologien, utilisées à bon escient pour concourir à la consolidation des valeurs fondamentales de notre religion”, poursuit le message.

Partageant la peine des membres de la famille du défunt face à cette perte considérable, le Souverain a imploré le Très-Haut de leur inspirer réconfort et consolation et d’accorder au grand disparu Son infinie miséricorde, “qu’il l’accueille dans Ses immenses paradis et lui réserve la meilleure des récompenses, comme à tout savant dynamique et entreprenant, à tout homme de vertu et de piété”.

“Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Dieu. Certains d’entre eux ont atteint leur fin, et d’autres attendent invariablement”. “Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons “. Véridique est la parole de Dieu.