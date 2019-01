Message de condoléances de SM le Roi au Président colombien suite à l’attaque terroriste contre une école de police à Bogota

samedi, 19 janvier, 2019 à 9:41

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président colombien, M. Ivan Duque Marquez, suite à l’attaque terroriste ayant visé une école de police à Bogota, faisant plusieurs victimes et blessés.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde émotion et une grande indignation la nouvelle de l’attaque terroriste abjecte perpétrée contre une école de police à Bogota, faisant plusieurs victimes et blessés.

SM le Roi exprime, en Son nom propre et au nom du peuple marocain, Sa forte condamnation de cette attaque terroriste odieuse ayant visé la sécurité et la stabilité de la Colombie.

Le Souverain exprime également au Président colombien, et à travers lui aux familles des victimes éplorées et au peuple colombien ami, Ses condoléances les plus attristées et Sa sincère compassion, leur souhaitant patience et réconfort et prompt rétablissement aux blessés.