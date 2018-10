Message de condoléances de SM le Roi au Président soudanais suite au décès de l’ancien président Adberrahman Siwar Al Dahab

samedi, 20 octobre, 2018 à 20:08

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président de la République du Soudan, Omar Hassan Ahmed Al-Bashir suite au décès de l’ancien président Adberrahman Siwar Al Dahab.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec affliction la triste nouvelle du décès de l’ancien Président soudanais, Adberrahman Siwar Al Dahab et exprime en cette douloureuse circonstance à M. Omar Al-Bashir, et à travers lui, à la famille du regretté et au peuple soudanais ami, Ses vives condoléances et sincères sentiments de compassion.

Le Souverain a imploré le Tout-Puissant d’accueillir le regretté en son vaste paradis et d’accorder patience et réconfort au Président soudanais et à la famille du défunt.