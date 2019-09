Message de condoléances de SM le Roi au Prince héritier d’Abou Dhabi suite au décès de feu Suhail bin Mubarak Al Ketbi

lundi, 30 septembre, 2019 à 21:30

Rabat-Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, Prince héritier d’Abou Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées de l’Etat des Emirats Arabes Unis, suite au décès de feu Suhail bin Mubarak Al Ketbi.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec “une grande affliction la nouvelle du décès de votre oncle” (maternel) que Dieu l’ait en Sa miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime en Son nom propre et en celui de la Famille Royale, à SA Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, et à travers lui à l’ensemble de l’illustre famille princière, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, suite à cette perte cruelle, implorant le Très-Haut de leur accorder réconfort et consolation et d’avoir le défunt en Sa sainte miséricorde et de l’accueillir dans Son vaste paradis.

Le Souverain implore également le Tout-Puissant de préserver SA Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan et son illustre famille et de lui accorder santé et longue vie.