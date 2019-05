Message de condoléances de SM le Roi au Roi de Malaisie suite au décès de son père

vendredi, 24 mai, 2019 à 15:26

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à SM Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, suite au décès de son père, Sultan Ahmad Shah Al-Musta’in Billah.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une grande affliction la nouvelle du décès de Sultan Ahmad Shah Al-Musta’in Billah, exprimant au Roi de Malaisie, et à travers lui, à son illustre famille et au peuple malaisien frère, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion.

A cette occasion, SM le Roi implore le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort et d’accueillir le défunt dans son vaste paradis.