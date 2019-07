Message de condoléances de SM le Roi au serviteur des Lieux saints de l’Islam suite au décès de SAR le Prince Bandar Ben Abdelaziz Al Saoud

lundi, 29 juillet, 2019 à 17:40

Rabat-Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Serviteur des deux Lieux saints de l’Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, Souverain du Royaume d’Arabie Saoudite, suite du décès de son frère, SAR le Prince Bandar Ben Abdelaziz Al Saoud.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime au Souverain d’Arabie saoudite et à travers lui à l’ensemble des membres de son illustre famille royale, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, implorant le Tout-puissant d’entourer le défunt dans sa sainte miséricorde, de l’accueillir dans son vaste paradis et d’accorder patience et réconfort à l’ensemble de la famille royale saoudienne.