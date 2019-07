Message de condoléances de SM le Roi à SA Cheikh Sultan Bin Mohammed Al-Qasimi suite au décès de son fils

jeudi, 4 juillet, 2019 à 20:04

Rabat- Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à SA Cheikh Sultan Bin Mohammed Al Qasimi, membre du Conseil supérieur de l’État des Émirats arabes unis (EEAU) et gouverneur de l’Emirat de Sharjah, suite au décès de son fils, SA Khalid Bin Sultan Bin Mohammed Al Qasimi.

Dans ce message, le Souverain exprime à SA Cheikh Sultan Bin Mohammed Al Qasimi et, à travers lui, à son illustre famille, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort, d’entourer le défunt de sa miséricorde et de l’accueillir dans Son vaste paradis.

Tout en exprimant Ses profonds sentiments de compassion à la famille princière face à cette perte cruelle, SM le Roi fait part à SA Cheikh Sultan Bin Mohammed Al Qasim de Ses sentiments de sympathie et de solidarité.