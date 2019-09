Message de condoléances de SM le Roi à la famille du colonel Abdellah Kadiri

mercredi, 25 septembre, 2019 à 19:46

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances à la famille du colonel Abdellah Kadiri, ancien secrétaire général du Parti national démocrate (PND), décédé dans la nuit de lundi à mardi à Rabat à l’âge de 83 ans.

Dans son message, le Souverain exprime à la famille du défunt, et à travers elle à tous ses proches et amis ainsi qu’à sa famille politique et nationale, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort.

SM le Roi dit partager les sentiments de tristesse de la famille du défunt suite à cette perte cruelle, en invoquant les qualités du défunt, son esprit patriotique sincère, son attachement indéfectible aux constantes et aux valeurs sacrées de la nation, et son dévouement dans les différentes tâches et hautes responsabilités qu’il a occupées.

Le Souverain implore le Tout-Puissant de rétribuer amplement le défunt pour ses services louables et actions méritoires rendus à sa patrie et de l’accueillir parmi les saints et les vertueux.