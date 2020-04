Message de condoléances de SM le Roi à la famille de feu Fadel Sekkat

lundi, 6 avril, 2020 à 11:56

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l’homme d’affaires feu Fadel Sekkat.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime aux membres de la famille du défunt, à ses proches et à ses amis Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort.

SM le Roi dit partager les sentiments de la famille de feu Fadel Sekkat, un homme d’affaires compétent connu pour sa bonne morale, sa gentillesse, son patriotisme sincère et ses contributions nobles et charitables, à la portée humaine et sociale, implorant le Très-Haut de rétribuer amplement le défunt pour les actions et les bonnes œuvres qu’il a consenties au service de la Patrie.