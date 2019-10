Message de condoléances de SM le Roi à la famille de feu Mohamed Louz

vendredi, 25 octobre, 2019 à 17:01

Rabat-Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’artiste populaire Mohamed Louz, décédé mercredi.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à sa grande famille artistique, à ses amis et à ses fans, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion, suite au décès de cet artiste aux multiples talents qui a contribué à l’enrichissement de la chanson populaire marocaine tant à travers son style distingué au sein du groupe Tagadda, dont il fut l’un des fondateurs, qu’à travers ses poèmes de Zajal, inspirés du patrimoine populaire authentique.

SM le Roi dit partager les sentiments de la famille de feu Louz suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et consolation et de rétribuer amplement le défunt pour ses oeuvres au service de son art et de sa patrie, et de l’accueillir en Son vaste paradis parmi les serviteurs vertueux.