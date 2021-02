Message de condoléances de SM le Roi à M. Alberto Fernandez suite au décès de l’ex président argentin

mardi, 16 février, 2021 à 20:06

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République d’Argentine, Alberto Fernandez suite au décès de l’ancien président, Carlos Menem.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une grande affliction le décès de l’ex président de la République d’Argentine, Carlos Menem.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime à M. Fernandez et à travers lui, à la famille du défunt et au peuple argentin ami, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition de l’un des grands hommes d’Etat de l’Argentine.