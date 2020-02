Message de condoléances de SM le Roi à M. Kenyatta suite au décès de l’ancien président Daniel Arap Moi

vendredi, 7 février, 2020 à 9:24

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président kényan, M. Uhuru Kenyatta suite au décès de l’ancien chef de l’Etat feu Daniel Arap Moi.

Dans ce message, SM le Roi exprime au Président Uhuru Kenyatta et à travers lui à la famille du défunt et au peuple kényan frère, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort.