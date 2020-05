Message de condoléances de SM le Roi à la veuve du grand militant, feu Abderrahmane El-Youssoufi

vendredi, 29 mai, 2020 à 20:59

Rabat- Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances à Mme Hélène El-Youssoufi, veuve du grand militant, feu Maître Abderrahmane El-Youssoufi, ancien Premier ministre, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l’âge de 96 ans.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une vive émotion et une profonde tristesse la nouvelle du décès du grand militant, feu Maître Abderrahmane El-Youssoufi, ajoutant que sa disparition constitue une perte considérable, non seulement pour sa famille, mais aussi pour son pays, le Maroc, qui perd l’un de ses hommes les plus valeureux.

De fait, un pan entier de l’Histoire du Maroc contemporain porte la marque de sa personnalité singulière et de son style unique d’homme fidèle et loyal, clairement attaché aux principes et guidé par un sens éminent des responsabilités, affirme le Souverain.

En cette douloureuse circonstance survenue selon la volonté imparable du Seigneur, SM le Roi exprime Ses plus sincères condoléances et l’expression de Sa profonde compassion, à Mme Mme Hélène El-Youssoufi et, à travers elle, aux proches du regretté disparu, à ses amis, à ses partisans, à sa grande famille politique nationale, notamment au Parti de l’Union Socialiste des Forces Populaires.

Le Souverain dit avoir une pensée émue et déférente pour le défunt aux grandes qualités humaines, soulignant que son patriotisme sincère ne se démentit jamais au cours des décennies de son action militante. Son parcours fut voué à la défense des droits de l’Homme et sa vie politique fut jalonnée d’énormes sacrifices.

Mu par un dévouement ardent au service des intérêts supérieurs de la Patrie, il a toujours témoigné un attachement inébranlable au Glorieux Trône Alaouite, un loyalisme sans faille aux symboles sacrés et aux constantes de la Nation, poursuit le message.

“Nous prenons la pleine mesure de cette perte cruelle. Nous nous rappelons combien l’illustre défunt s’était engagé, dès la première heure, dans la lutte anticoloniale et avec quelle humilité et quelle abnégation, il consacra toute sa vie au service des Causes sacrées de son pays”, rappelle le message Royal.

Le Souverain souligne que, animé de telles valeurs, le défunt brilla dans l’accomplissement des missions qui lui furent successivement confiées, notamment celle de Premier Ministre au sein du gouvernement de l’alternance, sous le règne de Notre Vénéré Père, feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme, puis sous celui de Notre Majesté.

Le message Royal souligne que le regretté disparu, que Dieu l’agrée en Sa miséricorde, œuvra ainsi lors d’une étape historique marquante dans le processus de consolidation de notre choix démocratique et révéla sa stature d’Homme d’Etat, sage et chevronné.

“Partageant votre chagrin en ces moments pénibles, Nous vous assurons de Notre constante et bienveillante sollicitude et implorons le Très-Haut de vous inspirer réconfort et consolation. Qu’Il accueille le défunt dans Ses immenses paradis, qu’Il lui accorde Son infinie miséricorde, et qu’il lui réserve la meilleure des récompenses, en rétribution des bons et loyaux services rendus à son Roi et sa Patrie”, souligne le message.

“Ô âme, désormais apaisée ! Retourne auprès de ton Seigneur, satisfaite et agréée ! Sois désormais du nombre de Mes serviteurs, et sois la bienvenue dans Mon Paradis». « Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons”. Véridique est la parole de Dieu.