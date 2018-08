Message de condoléances de SM le Roi au président indien suite au décès de l’ex-Premier ministre Atal Bihari Vajpayee

dimanche, 19 août, 2018 à 17:11

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République d’Inde Ram Nath Kovind suite au décès de l’ex-Premier ministre Atal Bihari Vajpayee.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec affliction la nouvelle du décès de l’ancien Premier ministre Atal Bihari Vajpayee et exprime en cette douloureuse circonstance au président indien, et à travers lui, à la famille du regretté et au peuple indien ami, Ses vives condoléances et sincères sentiments de compassion suite à la perte d’un grand homme Etat qui a amplement contribué au développement de son pays et au renforcement des relations d’amitié et de coopération liant le Royaume du Maroc et la République d’Inde.