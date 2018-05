Message de condoléances de SM le Roi au président indonésien suite aux attentats terroristes de Surabaya

mardi, 15 mai, 2018 à 20:48

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République d’Indonésie Joko Widodo, suite aux attentats terroristes abjectes qui ont visé la ville de Surabaya.

Dans ce message, SM le Roi exprime, en Son nom propre et au nom du peuple marocain, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion au président Widodo, aux familles des victimes et au peuple indonésien frère.

Le Royaume du Maroc condamne avec vigueur ces actes terroristes abjectes contraires aux valeurs humaines et universelles, a souligné le Souverain, ajoutant que ces attaques ne peuvent nullement porter atteinte à la sécurité et à la quiétude du peuple indonésien.

Le Souverain a également imploré le Très-Haut d’accorder au président indonésien et aux familles des victimes patience et réconfort en cette douloureuse circonstance.