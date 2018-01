Message de condoléances et de compassion de SM le Roi au président des Emirats Arabes Unis suite au décès de sa mère

dimanche, 28 janvier, 2018 à 21:16

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à SA Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, président de l’État des Émirats Arabes Unis, suite au décès de sa mère, SA Cheikha Hessa Bent Mohammed Al Nahyane.

Dans ce message, SM le Roi affirme avoir appris avec profonde affliction et grande peine le décès de feue SA Cheikha Hessa Bent Mohammed Al Nahyane, exprimant, en cette douloureuse circonstance, à SA Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane et, à travers lui, à l’ensemble de l’illustre famille princière et du peuple émirati frère, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, et priant le Très-Haut de leur accorder patience et consolation.

Le Souverain implore le Tout-Puissant d’entourer la défunte de Sa bénédiction et de Sa miséricorde, et de l’accueillir en Son Vaste Paradis parmi les Prophètes, les Saints, les martyrs et les vertueux.

Le Souverain dit partager les sentiments de tristesse de la famille de la défunte, tout en priant Dieu de préserver SA Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane et l’illustre famille princière de tout malheur, et de leur accorder santé, bien-être et longue vie.