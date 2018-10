Message de condoléances et de compassion de SM le Roi au Président indonésien suite au crash d’un avion en mer de Java

mardi, 30 octobre, 2018 à 15:09

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances au Président de la République d’Indonésie, M. Joko Widodo, suite au crash d’un avion de la compagnie aérienne indonésienne Lion Air en mer de Java, faisant plusieurs victimes.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain fait part au Président Widodo et, à travers lui, aux familles des victimes et au peuple indonésien frère, de Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion et de solidarité, implorant le Très-Haut d’avoir les victimes en Sa sainte miséricorde et d’accorder à tous patience et réconfort.