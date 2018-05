Message de félicitations à SM le Roi du Sultan Qabous Ibn Said d’Oman à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan

jeudi, 17 mai, 2018 à 9:04

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Sultan Qabous Ibn Said d’Oman à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le Sultan Qabous Ibn Said exprime ses chaleureuses félicitations et ses voeux sincères à SM le Roi avec davantage de santé, de bien-être et de quiétude, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion bénie pour le Souverain et de perpétuer sur le peuple marocain ses aspirations de progrès et sur la Oumma arabe et islamique davantage de progrès et de développement.