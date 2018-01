Message de félicitations de SM le Roi au président de la République d’Haïti à l’occasion de la fête nationale de son pays

lundi, 1 janvier, 2018 à 11:59

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations au président de la République d’Haïti, M. Jovenel Moïse, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime au président d’Haïti Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur, tout en souhaitant au peuple haïtien ami davantage de réalisations sur la voie du progrès et de la prospérité.

“En Me félicitant des relations d’amitié, de coopération et de solidarité agissante qui lient nos deux pays, Je tiens à Vous assurer de Ma ferme détermination à poursuivre notre action commune en vue de hisser ces relations au niveau d’une coopération Sud-Sud forte et efficiente, pour le plus grand bien de nos deux peuples amis”, écrit le Souverain.