Message de félicitations de SM le Roi au Président du Cameroun à l’occasion de la fête nationale de son pays

dimanche, 20 mai, 2018 à 11:02

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères félicitations et Ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur à M. Paul Biya et de davantage de réalisations sur la voie du progrès et de prospérité au peuple camerounais frère, sous la conduite éclairée de son président.

SM le Roi saisit également cette opportunité pour Se féliciter des liens solides de fraternité africaine et de solidarité agissante unissant les deux peuples, réitérant Sa ferme détermination à continuer à œuvrer, de concert avec M. Biya, à la consolidation des relations de coopération maroco-camerounaises en vue de les porter au niveau privilégié pour le plus grand bien des deux peuples et au service de l’unité, de la stabilité et de la prospérité du continent africain.