Message de félicitations de SM le Roi au président togolais à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays

vendredi, 27 avril, 2018 à 11:24

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République togolaise, M. Faure Essozimna Gnassingbé, à l’occasion de l’anniversaire de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur au président togolais et de davantage de réalisations sur la voie du progrès et de la prospérité au peuple togolais frère.

Partant des liens solides de fraternité africaine et de solidarité agissante unissant les deux peuples, SM le Roi réaffirme, à cette occasion, Sa ferme détermination à continuer à oeuvrer de concert avec le président togolais afin de hisser les relations maroco-togolaises au niveau d’un partenariat exemplaire mutuellement bénéfique, à même de contribuer à une intégration régionale profitable pour tous, favorisant l’émergence d’une Afrique unie, stable et prospère.