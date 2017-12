Message écrit de SM le Roi Mohammed VI au Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam

dimanche, 24 décembre, 2017 à 15:19

Riyad – Le Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud a reçu, dimanche à Riyad, les ministres des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et de l’Economie et des Finances, respectivement, MM. Nasser Bourita et Mohamed Boussaid, qui lui ont remis un message écrit de SM le Roi Mohammed VI.

“Le Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud a reçu un message de Son frère SM le Roi Mohammed VI, Roi du Maroc”, a rapporté l’Agence de presse saoudienne SPA.

“Ce message a été remis par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale M. Nasser Bourita et le ministre de l’Economie et des Finances, M. Mohamed Boussaid, reçus en audience par le Souverain saoudien, dimanche à Riyad”, précise la même source.

Les deux ministres ont transmis au Roi Salmane Ibn Abdelaziz les Salutations de SM le Roi Mohammed VI, indique l’agence de presse saoudienne, relevant que le Souverain saoudien a de son côté chargé les deux ministres de transmettre ses salutations à SM le Roi.

Cette audience s’est déroulé en présence du Prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz, ministre de l’Intérieur, du ministre d’Etat et membre du conseil des ministres, chef du cabinet royal, Khalid Ben Abderrahmane Al Issa et du ministre des Affaires étrangères, Adil Ben Ahmed Al Jubair.