Message de félicitations du Président nigérien à SM le Roi à l’occasion de la Fête du Trône

mercredi, 4 août, 2021 à 12:38

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République du Niger, M. Mohamed Bazoum, à l’occasion du 22è anniversaire de la Fête du Trône.

Dans ce message, M. Bazoum exprime à SM le Roi ses plus vives et chaleureuses félicitations, saluant à cette occasion les progrès remarquables réalisés par le Maroc sous la conduite du Souverain en termes de développement économique et social.

Renouvelant ses sentiments de grande estime et de constante amitié, le Président nigérien fait part de l’appréciation du gouvernement de son pays pour la qualité des relations de coopération avec le Royaume.