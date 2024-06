Message de félicitations du président de la République du Tadjikistan à SM le Roi à l’occasion de l’Aïd Al Adha

jeudi, 20 juin, 2024 à 23:07

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de vœux et de félicitations du président de la République du Tadjikistan, M. Imam Ali Rahman, à l’occasion de l’Aïd Al Adha.

“Les traditions unissant nos peuples frères, fondées sur l’amitié et la bonne foi, sont inébranlables et découlent des valeurs culturelles et spirituelles communes”, écrit M. Imam Ali Rahman.

Dans ce message, M. Imam Ali Rahman adresse ses sincères félicitations et ses vœux de bonne santé, de bonheur et de plein succès au Souverain, tout en souhaitant sécurité, stabilité et prospérité au peuple marocain frère .

Le président du Tadjikistan se dit convaincu que les relations d’amitié et de coopération se renforceront davantage grâce à la compréhension, la confiance et le respect mutuel entre les deux pays.