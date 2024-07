Message de félicitations à Sa Majesté le Roi du Président russe à l’occasion de la Fête du Trône

lundi, 29 juillet, 2024 à 22:18

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, à l’occasion de la Fête du Trône.

Dans ce message, M. Poutine exprime ses sincères félicitations et ses souhaits de bonne santé et de succès au Souverain, ainsi que de bien-être et de prospérité au peuple marocain.

Le président russe se réjouit, à cette occasion, des relations traditionnellement amicales entre le Maroc et la Russie, se disant convaincu que “le développement ultérieur d’une coopération bilatérale constructive répond aux intérêts fondamentaux de nos peuples”.