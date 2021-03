Message de félicitations de SM le Roi, Amir Al-Mouminine, au Pape François à l’occasion du 8è anniversaire de son pontificat

samedi, 13 mars, 2021 à 11:46

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a adressé un message de vœux et de félicitations à Sa Sainteté le Pape François à l’occasion du huitième anniversaire de son pontificat.

Dans ce message, le Souverain exprime à Sa Sainteté le Pape François Ses vives félicitations et Ses sincères vœux de santé, de bonheur et de davantage de succès dans sa noble mission pour la diffusion des valeurs humaines.

SM le Roi, Amir Al-Mouminine, saisit cette occasion, pour faire part de Sa vive détermination à contribuer, de concert avec le Pape François, au renforcement des relations séculaires qui unissent le Royaume du Maroc et la Cité du Vatican, à œuvrer au service de la paix et de la sécurité à travers le monde et à promouvoir le dialogue, la coexistence et la compréhension entre différents peuples.