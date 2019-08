Message de félicitations de SM le Roi au Premier ministre indien

jeudi, 15 août, 2019 à 12:50

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Premier ministre indien, Narendra Modi, à l’occasion de la fête de l’Indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple indien.

SM le Roi se félicite également des liens d’amitié historique et des relations de coopération fructueuse et de solidarité efficiente unissant les deux pays, réaffirmant Sa forte détermination à œuvrer ensemble pour soutenir la dynamique forte et renouvelée des relations bilatérales, et hisser le partenariat stratégique au niveau de nos aspirations.