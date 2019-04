Message de félicitations de SM le Roi au président des Comores à l’occasion de sa réélection

mardi, 2 avril, 2019 à 23:45

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Azali Assoumani, à l’occasion de sa réélection président de l’Union des Comores.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de succès à M. Assoumani dans l’accomplissement de ses hautes fonctions au service du peuple frère des Comores.

A cette occasion, SM le Roi a salué les relations de coopération fructueuse entre le Royaume du Maroc et les Comores et leur solidarité efficace, ainsi que les liens de fraternité sincère et d’estime mutuelle qui unissent les peuples marocain et comorien, exprimant à M. Assoumani Son engagement de poursuivre l’action commune visant à renforcer ces relations et à les améliorer pour englober tous les domaines pour l’intérêt des peuples, et à contribuer à la paix, la sûreté et la stabilité au continent africain.