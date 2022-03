Message de félicitations de SM le Roi au président du Bangladesh à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays

samedi, 26 mars, 2022 à 11:30

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République populaire du Bangladesh, M. Mohammad Abdul Hamid, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations au président Abdul Hamid et de davantage de progrès et de prospérité au peuple bangladais frère.

SM le Roi saisit cette occasion pour exprimer Sa fierté des liens enracinés de fraternité et des relations de coopération étroites unissant le Royaume du Maroc et la République populaire du Bangladesh, affirmant Sa détermination à poursuivre l’action commune en vue de renforcer davantage ces relations dans divers domaines et de les hisser au niveau des aspirations des deux peuples frères.