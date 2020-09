Message de félicitations de SM le Roi au président du Viêt Nam à l’occasion de la fête nationale de son pays

mercredi, 2 septembre, 2020 à 12:17

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République socialiste du Viêt Nam, M. Nguyen Phu Trong, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

A cette occasion, le Souverain exprime à M. Nguyen Ses vœux les meilleurs de bonheur et de prospérité pour le peuple vietnamien.

Dans ce message, SM le Roi se félicite que le Maroc et le Viêt Nam soient unis par des liens d’amitié et de considération réciproque et réaffirme, à cet égard, Sa constante détermination à “poursuivre notre action commune en vue de consolider la coopération maroco-vietnamienne sur le plan bilatéral, comme au niveau des des instances internationales”.