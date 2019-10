Message de félicitations de SM le Roi au Président guinéen à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays

mercredi, 2 octobre, 2019 à 11:12

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République de Guinée, M. Alpha Condé, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime à M. Condé Ses félicitations et Ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur, tout en souhaitant progrès et prospérité au peuple guinée, sous sa conduite éclairée.

A cette occasion, SM le Roi se félicite des excellentes relations d’amitié, de fraternité et de solidarité que les deux pays ont en partage, renouvelant Sa constante détermination à promouvoir, avec le Président guinéen, la forte dynamique marquant la coopération maroco-guinéenne, pour la porter au niveau d’un partenariat dense et renforcé, tant sur le plan bilatéral que régional.