Message de félicitations de SM le Roi au Président yéménite à l’occasion de la fête nationale de son pays

samedi, 22 mai, 2021 à 15:05

L’universitaire Abdelali Barouki, spécialiste des relations maroco-espagnoles à l’Université Mohammed V de Rabat, met en lumière, dans un entretien à la MAP, les problématiques posées par la crise actuelle entre Rabat et Madrid et les bévues du gouvernement espagnol, qui remettent en question l’étendue de la démocratie du système espagnol et de la séparation entre les pouvoirs judiciaire et exécutif, et leur respect des principes démocratiques suprêmes.