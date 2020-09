Message de félicitations de SM le Roi au Prince héritier d’Arabie Saoudite à l’occasion de la fête nationale de son pays

mercredi, 23 septembre, 2020 à 12:16

Avec le foisonnement des chaînes de télévision spécialisées et des apprentis-sorciers sur divers supports numériques, la gastronomie marocaine, dont la renommée s’étend au-delà des frontières de par la qualité légendaire de ses mets, se trouve confrontée à un défi de taille consistant en la préservation de son cachet authentique et la lutte contre les risques d’aliénation identitaire, tout en s’ouvrant positivement sur les influences venues d’ailleurs et pouvant enrichir ce précieux patrimoine.