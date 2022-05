Message de félicitations à SM le Roi du président du Togo à l’occasion de l’Aïd Al-Fitr

jeudi, 5 mai, 2022 à 20:34

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé, à l’occasion de la fête de l’Aïd Al-Fitr.

Dans ce message, le président togolais exprime, au nom du peuple et du gouvernement togolais ainsi qu’en son nom personnel, ses chaleureuses félicitations et ses vœux de santé et de bonheur au Souverain et à la Famille Royale, et ses souhaits de prospérité continue pour le peuple marocain.