Message de félicitations à SM le Roi du président gabonais à l’occasion de l’Aid Al Adha

dimanche, 11 août, 2019 à 20:39

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République gabonaise, M. Ali Bongo Ondimba, à l’occasion de l’avènement de l’Aid Al Adha.

“Au moment où notre Oumma célèbre l’Aid al Adha en commémoration du sacrifice du Prophète Abraham, il m’est particulièrement agréable de Vous adresser mes très sincères félicitations et mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de prospérité », écrit le président gabonais.

Dans ce message, le président Bongo implore le Très-Haut d’accorder au Souverain et à l’illustre famille royale ses immenses grâces et bénédictions divines.

A cette occasion, le chef de l’Etat gabonais souligne sa disponibilité de continuer à œuvrer de concert avec Sa Majesté le Roi « au renforcement de notre relation de coopération bilatérale afin de la hisser à un niveau toujours plus élevé ».