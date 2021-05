Message de félicitations à SM le Roi du Président gabonais à l’occasion de l’Aïd Al Fitr

mercredi, 12 mai, 2021 à 23:48

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de vœux et de félicitations du Président de la République gabonaise, M. Ali Bongo Ondimba, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al-Fitr.

Dans ce message, le Président gabonais adresse ses plus chaleureuses félicitations et ses vœux les meilleurs de santé et de bien-être à SM le Roi, ainsi qu’à SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et à l’Illustre Famille Royale.

“Cette période de privation et de rupture, vécue dans un contexte mondiale toujours marqué par la pandémie de la Covid-19, nous aura permis, individuellement et collectivement, de renouveler notre attachement aux valeurs de paix, de solidarité et d’humanisme que prône l’Islam”, écrit le président gabonais, priant le Tout-Puissant d'”agréer nos actes de dévotion et continuer à nous gratifier de Ses bienfaits”.

Par ailleurs, le Président gabonais saisit cette opportunité pour renouveler à SM le Roi son souhait de “voir se renforcer davantage les relations uniques et privilégiées qui unissent si heureusement le Gabon et le Maroc”.